Шостий енергоблок Запорізької АЕС вивели з резерву і підключили до енергосистеми

Енергоблок №6 Запорізької АЕС (ЗАЕС) виведено із резерву та підключено до енергомережі.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"27 червня 2020 року о 17 годині 09 хвилині енергоблок №6 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в роботі перебувають 3 енергоблока Запорізької АЕС. На енергоблоці №4 йде плановий капітальний ремонт, на енергоблоці №5 - плановий середній ремонт, енергоблок №1 знаходиться в резерві.

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Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році.