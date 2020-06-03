Шостий енергоблок Запорізької АЕС вивели у резерв

Сьогодні, 3 червня 2020 року, енергоблок №6 Запорізької АЕС виведено в резерв у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».

«3 червня 2020 року о 02:01 енергоблок №6 Запорізької АЕС розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв згідно з регламентними процедурами у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі», - йдеться у повідомленні.

На даний момент в роботі перебувають 2 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 000 МВт. На енергоблоці №4 йде 34-та доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 – 49-та доба планового середнього ремонту, енергоблок №1 знаходиться в резерві.

Як зазначають в Енергоатомі, зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію у 1984 році, другий – у 1985 році, третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 році, п'ятий – у 1989 році, шостий – у 1995 році.