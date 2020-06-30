АЕС України минулої доби виробили 165,59 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 29 червня 2020 року, вироблено 165,59 млн кВт-годин електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"29 червня 2020 року енергоблоки АЕС України виробили 165,59 млн кВт·г. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 54,16 млн кВт·г електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Із початку червня виробництво становить 4 864,66 млн кВт·г. Через балансові обмеження з початку червня АЕС недовиробили 2 271,595 млн кВт·г.

З початку 2020 року виробництво становить 39 284,16 млн кВт·г. Через балансові обмеження АЕС з початку року недовиробили 5 015,91 млн кВт·г.

В Енергоатомі зазначають, що станом на 30 червня 2020 року на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

Наявна генеруюча потужність НАЕК "Енергоатом" - 9 910 МВт, поточна потужність становить 6 970 МВт.

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За оперативними даними, з початку року частка електроенергії НАЕК "Енергоатом" у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 55%.