Енергоатом вийшов на ринок двосторонніх договорів

«Енергоатом-Трейдинг» успішно продав усі шість лотів, виставлених для торгів на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа".

«Енергоатом-Трейдинг», 25 червня, успішно продав усі шість лотів, виставлених для торгів на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа" - сумарно це склало 1 325 100 МВтг електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

У результаті шестигодинних торгів усі шість лотів було продано за взаємовигідними ринковими цінами.

Для довідки:

Період відпуску/відбору електричної енергії – 01.07.2020 - 31.12.2020.

Стартова ціна – 1500 грн/МВтг (без ПДВ), кількість лотів – 300 (6 пакетів по 50 лотів).

У спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію винятково для власного споживання.

Потенційні покупці мають надати організатору аукціону довідку про обсяги фактичного споживання електричної енергії за аналогічний період минулого року, підтверджену ОСП або відповідним ОСР. Сумарний обсяг електричної енергії, що придбавається покупцем, не може перевищувати 90 відсотків обсягу його споживання за аналогічний період минулого року.

Пакети лотів, що пропонуються продавцями для продажу на аукціонах у формі спеціальних сесій, є неподільними.