В Україні зростає виробництво бензинів та дизпалива

В Україні у січні-травні 2020 року зафіксовано зростання виробництва бензинів, дизельного палива та скрапленого газу, натомість обсяг імпорту бензину скоротився.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за підсумками наради за участю членів Експертної ради при Міненерго щодо доцільності запровадження в Україні квот на нафтопродукти.

"Директорат нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів представив детальний аналіз ситуації на ринку. Зокрема, за 5 місяців 2020 року в Україні вироблено бензинів 443,5 тис. тонн, що на 21,9% більше, ніж за 5 місяців 2019 року, дизельного пального – 391,2 тис. тонн, що на 24,8% більше, ніж за 5 місяців 2019 року, та скрапленого газу (LPG) – 184,9 тис. тонн, що на 7,2% більше, ніж за 5 місяців 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас у січні-травні в Україну імпортовано 366,4 тис. тонн бензинів , що на 6,4% менше, ніж за той же період торік (з РФ імпорт не здійснювався), 2 320,2 тис. тонн дизельного пального, або на 0,5% більше (у тому числі з РФ – 107,2 тис. тонн, 39,5% імпорту) та 579,5 тис.тонн скрапленого газу (LPG), або на 4,8% більше (у тому числі з РФ – 292,5 тис. тонн, 38,3% імпорту).

У 2019 році споживання дизпалива становило 7 млн тонн, бензину і скрапленого газу – по 2 млн тонн. Тобто, дизельний сегмент ринку – найбільш вагомий.

В Україні дизпаливо відповідно до стандарту Євро-5 виробляють «Укртатнафта» і «Укргазвидобування», але через високу конкуренцію з боку імпорту їхні потужності сумарно завантажені на 35-40%, наголосили в міністерстві.

На розгляд Експертної ради надійшло звернення вітчизняних виробників пального – «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртатнафти» - із пропозицією щодо запровадження компенсаційного мита щодо імпорту дизельного палива та скрапленого газу походженням з Російської Федерації, введення квот на ввезення всіх інших нафтопродуктів, а також перегляду діючих ставок акцизного податку на пальне.

«Ключовим питанням є напрацювання комплексу рішень, які сприятимуть збалансуванню інтересів, функціонуванню ринку нафтопродуктів на основі конкуренції та захисту як інтересів внутрішнього виробника, так і економіки країни в цілому», - наголосив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

У нараді під головуванням Бойка взяли участь керівники вітчизняних нафтогазопереробних підприємств, представники профільних асоціацій та експерти ринку.

Учасники ринку нафтопродуктів висловили застереження, що введення квот та мит щодо імпорту дизпалива та скрапленого газу походженням з РФ можуть призвести до антиконкурентної змови основних імпортерів, а отже, до суттєвого підвищення цін.

Було підтримано позицію щодо необхідності виваженого підходу до питання. Експертна рада надасть свої пропозиції після аналізу висловленої під час дискусії інформації, підсумували у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих нафтопродуктів (дизельного палива та скрапленого газу) із РФ. Рішення МКМТ оприлюднене 25 червня 2020 року в Урядовому кур'єрі.

Комісія встановила, що докази, наведені у скарзі ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування", не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування.