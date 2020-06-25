В Укравтодорі планують за два роки повністю оновити трасу Київ - Одеса

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) планує повністю оновити трасу М-05 Київ-Одеса впродовж 2020-2021 років.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Траса М-05 – один з пріоритетних проєктів Укравтодору на 2020-2021 роки. Йдеться про системне оновлення дороги на всій протяжності, і це не лише проєктування та капітальний ремонт, але й розвиток придорожньої інфраструктури, влаштування сучасних майданчиків відпочинку, встановлення майданчиків Weigh-in-Motion та низка безпекових заходів", - ідеться у повідомленні.

Так, у Київській та Черкаській областях цьогоріч відремонтовано суцільну ділянку дороги в 25 км.

"Ще важливий елемент – це розв’язки, які почнуть будувати в цьому році. Одна буде біля Віти Поштової, інша – в Чабанах (поблизу Києва - ред.). Стратегічно ми плануємо повністю відмовитися від лівих поворотів на трасах міжнародного значення», – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Також цього року стартує капітальний ремонт у Київській області, це 40-кілометрова ділянка між Білою Церквою та Ставищем (км 87+442 – км 128+028). Нині підрядник здійснює підготовчі заходи (обладнання виробничого майданчика, монтування складських приміщень тощо). Очікується рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції для старту ремонтних робіт.

Ремонт виконають у межах проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» за кошти позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

На ділянці дороги, яка проходить через Черкаську область, буде відремонтовано 85 км. Роботи розпочнуться у 2021 році.

У Кіровоградській області вже тривають тендерні процедури на розробку проєктувальної документації на ремонт ділянок дороги загальною протяжністю 50,3 км. Старт робіт призначено на 2021 рік.

УкравтодоруВ Одеській області планується відремонтувати 174 км траси М-05, станом на сьогодні оголошено тендерні закупівлі на розробку проєктної документації.

Траса Київ - Одеса

У 2020 році заплановано відремонтувати правий проїзд мосту на Хаджибейському лимані (445 км) та відкрити по ньому рух автотранспорту.

Також, окрім уже встановленого майданчика зважування у русі для вагово-габаритного контролю Weigh-in-Motion (WiM) на в’їзді до Києва, буде встановлено один на Хаджибейському лимані та один - на обході Умані.

Для збереження оновленої траси в Укравтодорі планують запустити довгострокові контракти на утримання М-05.

На сьогодні в Україні є лише один довгостроковий контракт із утримання доріг – у Львівській області, у рамках пілоту в проєкті ЄБРР та ЄІБ.

Як повідомляв Укрінформ, дорога М-05 Київ – Одеса – це найпопулярніший туристичний маршрут, що веде до Чорноморського узбережжя та є частиною міжнародного транспортного коридору Е95 Гельсінкі – Київ – Одеса – Димитровград – Александруполіс і проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області. Загальна протяжність траси – 504,6 км, а побудована вона ще у 50-60-х роках минулого століття.

Укравтодор станом на 23 червня 2020 року розпочав ремонтно-будівельні роботи на 224 об'єктах у 23 областях України.

Загалом до кінця року відомство планує збудувати чи відремонтувати 4000 км доріг державного та 2500 км доріг місцевого значення.