Уряд дав "зелене світло" е-резидентству для іноземного бізнесу

Уряд підтримав і дав "зелене світло" на впровадження е-резидентства в Україні.

Це зробить країну привабливою для ведення бізнесу іноземцями, заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Іще одна важлива новина! Уряд дав зелене світло е-резидентству! Про цей проєкт я вам розповідав ще у вересні. І щодня ми працюємо над його реалізацією", - написав він.

Федоров наголосив, що згаданий проєкт "може зробити Україну потужним Східноєвропейським ІТ-хабом".

"Завдяки е-резидентству вже в найближчому майбутньому наша країна стане привабливою для ведення бізнесу іноземцями — насамперед ІТ-спеціалістами", - зауважив міністр.

Як наголошує очільник Мінцифри, онлайн, без необхідності відвідувати Україну та заповнювати папери, іноземці отримуватимуть : український кваліфікований електронний підпис, реєстраційний номер облікової картки платника податків, можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку та спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні.

"Створюємо цей проєкт для представників креативної індустрії — ІТ, маркетинг, реклама, геймінг. Першими е-резидентами бачимо іноземних ІТ-спеціалістів, що працюють на українські компанії, а також спеціалістів з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку", - пояснив він.

Федоров відзначив, що усі е-резиденти проходитимуть ретельну перевірку в Україні з боку правоохоронних, фінансових органів та Мінцифри.

"Маємо в короткі терміни разом з іншими державними органами розробити нормативну базу для запуску проєкту. Плануємо, що до кінця року запустимо портал е-резидентства і отримаємо перших е-резидентів", - додав міністр.

Як повідомлялось, Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням системи "Е-резидентство". Суть проєкту полягає у наданні електронного громадянства країни для іноземців із можливістю віддалено створювати та керувати бізнесом на території України.