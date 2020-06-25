Фонд гарантування продає активи банку "Фінанси та кредит"
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"10 липня у системі ProZorro.Продажі, заплановано проведення аукціону з продажу прав вимоги за десятьма кредитними договорами, що укладені з юридичними особами. Усі активи перебувають на балансі АТ "Банк "Фінанси та кредит", - йдеться в повідомленні.
У забезпеченні за кредитними договорами – єдиний майновий комплекс - нерухоме майно, рухоме майно, основні засоби підприємства, що знаходиться у м. Львів; об’єкти нерухомості та основні засоби, що розташовані у м. Київ; земельні ділянки, які знаходяться у Київській області; товари в обігу; акції інших компаній та майнові права за договорами поставки.
Всі кредитні справи мають прострочену заборгованість.
Стартова ціна пулу – 1 649,6 млн грн.
Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.