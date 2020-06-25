Фонд гарантування продає активи банку "Фінанси та кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 липня 2020 року проведе аукціон із продажу активів, що перебувають на балансі АТ "Банк «Фінанси та кредит", за стартовою ціною 1,65 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"10 липня у системі ProZorro.Продажі, заплановано проведення аукціону з продажу прав вимоги за десятьма кредитними договорами, що укладені з юридичними особами. Усі активи перебувають на балансі АТ "Банк "Фінанси та кредит", - йдеться в повідомленні.

У забезпеченні за кредитними договорами – єдиний майновий комплекс - нерухоме майно, рухоме майно, основні засоби підприємства, що знаходиться у м. Львів; об’єкти нерухомості та основні засоби, що розташовані у м. Київ; земельні ділянки, які знаходяться у Київській області; товари в обігу; акції інших компаній та майнові права за договорами поставки.

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Всі кредитні справи мають прострочену заборгованість.

Стартова ціна пулу – 1 649,6 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.