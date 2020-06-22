Фонд гарантування продає пул земельних ділянок Дельта банку

Фонд гарантування продає пул земельних ділянок Дельта банку

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставить на аукціон 26 червня пул земельних ділянок, які обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Аукціон з продажу пулу земельних ділянок, які обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк», відбудеться 26 червня 2020 року на електронному майданчику ProZоrro.Продажі", - йдеться у повідомленні.

Пул складається з 12 земельних ділянок загальною площею 63,6147 га різного цільового призначення, розташованих у Київській, Житомирській та Закарпатській областях. Всі ці земельні ділянки раніше неодноразово виставлялися на продаж індивідуально та у складі пулів, але поки що не знайшли свого покупця. Стартова ціна пулу – 6,77 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 червня ФГВФО повідомив, що 22, 23 червня та 2 липня 2020 року буде проведено аукціони з продажу 4 пулів активів АТ "Дельта Банк". Пули складаються переважно з кредитів виданих юридичним особам та дебіторської заборгованості, а також кредитів фізичних осіб.

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