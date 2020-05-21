Фонд гарантування продає пул активів банку Надра

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул активів ПАТ «КБ «Надра» за стартовою ціною у 8,79 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 25 травня 2020 року заплановано проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Надра». Торги відбудуться на електронному майданчику ProZorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

На аукціон буде виставлено пул активів, який складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами. Зокрема, у складі пулу – 86 іпотечних кредитів фізичних осіб та 99 кредитів фізичних осіб без забезпечення.

Середній термін прострочення за кредитами – 10,5 року. Початкова ціна лоту – 8,79 млн грн.

У ФГВФО зазначають, що торги будуть проведені за голландською моделлю аукціону. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.