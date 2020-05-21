Фонд гарантування продає пул активів банку Надра

Фонд гарантування продає пул активів банку Надра

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул активів ПАТ «КБ «Надра» за стартовою ціною у 8,79 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 25 травня 2020 року заплановано проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Надра». Торги відбудуться на електронному майданчику ProZorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

На аукціон буде виставлено пул активів, який складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами. Зокрема, у складі пулу – 86 іпотечних кредитів фізичних осіб та 99 кредитів фізичних осіб без забезпечення.

Середній термін прострочення за кредитами – 10,5 року. Початкова ціна лоту – 8,79 млн грн.

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У ФГВФО зазначають, що торги будуть проведені за голландською моделлю аукціону. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.

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