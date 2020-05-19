Фонд гарантування у червні планує продати пул активів п'яти банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на аукціон у червні пул активів п’яти неплатоспроможних банків за стартової ціною 458,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів виставить на продаж 4 червня 2020 року пул активів п’яти неплатоспроможних банків: АТ «ВТБ Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Діамантбанк», ПУАТ «Фідобанк» та ПАТ Банк «Траст». Торги пройдуть на майданчику «Дебтекс Україна» (DebtX) за голландською моделлю аукціону", - йдеться в повідомленні.

До складу пулу увійшли 220 прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, а також дебіторська заборгованість. Середня прострочка за кредитами – 8 років. Загальна заборгованість за договорами становить 11,02 млрд грн. За більшістю з кредитів тривають судові справи, за 50 кредитними договорами відкриті провадження Державної виконавчої служби, за 15 – кримінальні справи. 34 позичальники зареєстровані в зоні проведення ООС, на непідконтрольній території.

У забезпеченні за кредитами – комерційна нерухомість загальною площею 50 700 м², зокрема, у місті Донецьк, склад негорючих матеріалів площею 13 650 м² у Вінницькій області, нежитлова будівля загальною площею 28 558,2 м² в Чернігівській області, а також інша комерційна нерухомість загальною площею 11 191 м² в Харківській, Київській, Запорізькій та Чернігівській областях. Також у забезпеченні за кредитними договорами - житлова нерухомість загальною площею 8867 м², 21 земельна ділянка загальною площею 14,3 га, майнові права, транспорт і фінансова порука.

Стартова ціна пулу – 458,4 млн грн. До складу пулу увійшли активи, які раніше виставлялись на торги, але не були викуплені.