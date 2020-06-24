Східному ГЗК продовжили ліцензію на переробку уранових руд

Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила ліцензію на провадження діяльності з переробки уранових руд ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики.

"Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила ліцензію на провадження діяльності з переробки уранових руд ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Відповідне рішення було прийнято Держатомрегулювання 22 червня, після певної затримки. Тож СхідГЗК може безперешкодно продовжувати свою роботу", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що 12 червня Держатомрегулювання не продовжило термін ліцензії для ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", посилаючись на те, що у керівника підприємства відсутній допуск до особливих робіт першої категорії. Міністерство енергетики невідкладно відреагувало на відмову і 16 червня призначило т.в.о. директора ДП "СхідГЗК" Віктора Пухальського, який має відповідний допуск.

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Як повідомлялося, ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” видобуває уранову руду, що використовується для виробництва ядерного палива для українських атомних станцій. ДП розташоване поблизу міста Жовті Води Дніпропетровської області.