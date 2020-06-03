Міненерго розробить план підвищення ефективності для Схід ГЗК
Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час наради з колективом підприємства, повідомляє пресслужба Мінекоенерго.
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат – єдине підприємство в Україні з видобутку урановмісної руди. Ми не можемо дозволити країні втратити це унікальне підприємство і висококваліфікованих працівників, якими ви є», – наголосила Буславець.
Серед проблем, з якими стикнулося підприємство: заборгованість із заробітної плати, заборгованість за енергоносії і загроза відключення електроенергії. Борги виникли, зокрема, через несплату НАЕК «Енергоатом» за продукцію, яку компанія закуповує у СхідГЗК.
«Це відбувається внаслідок кризових явищ, які ми спостерігаємо в енергетиці. Під головуванням Прем’єр-міністра працює Антикризовий штаб, на якому напрацьовуються всі необхідні заходи, щоб стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії», – пояснила очільниця міністерства.
Для Схід ГЗК розроблять план підвищення ефективності підприємства
За результатами наради керівництво держпідприємства спільно з профспілками мають розробити пропозиції, що дадуть змогу вирішити наявні проблеми і не допустити їх у майбутньому, та план підвищення ефективності підприємства, і у стислі терміни подати їх до міністерства.
Ольга Буславець запевнила колектив підприємства у тому, що міністерство і уряд максимально сприятиме прийняттю антикризових рішень.
СхідГЗК входить в десятку найбільших виробників урану (2% від світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Комбінат має виробничі майданчики в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, три уранові шахти, три заводи, близько 20 допоміжних підрозділів. Все це дає можливість забезпечити повний цикл робіт з видобутку та переробки уранової руди.