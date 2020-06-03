Міненерго розробить план підвищення ефективності для Схід ГЗК

Міністерство енергетики та захисту довкілля разом із ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та галузевими профспілками розроблять пропозиції для стабілізації ситуації на підприємстві та план підвищення ефективності держпідприємства.

Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час наради з колективом підприємства, повідомляє пресслужба Мінекоенерго.

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат – єдине підприємство в Україні з видобутку урановмісної руди. Ми не можемо дозволити країні втратити це унікальне підприємство і висококваліфікованих працівників, якими ви є», – наголосила Буславець.

Серед проблем, з якими стикнулося підприємство: заборгованість із заробітної плати, заборгованість за енергоносії і загроза відключення електроенергії. Борги виникли, зокрема, через несплату НАЕК «Енергоатом» за продукцію, яку компанія закуповує у СхідГЗК.

«Це відбувається внаслідок кризових явищ, які ми спостерігаємо в енергетиці. Під головуванням Прем’єр-міністра працює Антикризовий штаб, на якому напрацьовуються всі необхідні заходи, щоб стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії», – пояснила очільниця міністерства.

Для Схід ГЗК розроблять план підвищення ефективності підприємства

За результатами наради керівництво держпідприємства спільно з профспілками мають розробити пропозиції, що дадуть змогу вирішити наявні проблеми і не допустити їх у майбутньому, та план підвищення ефективності підприємства, і у стислі терміни подати їх до міністерства.

Ольга Буславець запевнила колектив підприємства у тому, що міністерство і уряд максимально сприятиме прийняттю антикризових рішень.

СхідГЗК входить в десятку найбільших виробників урану (2% від світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Комбінат має виробничі майданчики в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, три уранові шахти, три заводи, близько 20 допоміжних підрозділів. Все це дає можливість забезпечити повний цикл робіт з видобутку та переробки уранової руди.