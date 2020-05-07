НАБУ завершило слідство щодо розтрати 24,5 мільйона СхідГЗК

Детективи НАБУ завершили розслідування щодо двох осіб за підозрою у розтраті 25,4 млн грн державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«6 травня 2020 року детективи Національного бюро завершили розслідування стосовно двох осіб за підозрою у розтраті 25,4 млн грн державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Йдеться про ексзаступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП «СхідГЗК» та директора ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в період з лютого по травень 2015 року екскерівник ДП «СхідГЗК» уклав із директором ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб ДП, якими незаконно збільшили ціни на 31%, а у подальшому — на 57%.

Уточнюється, що при цьому вартість закупівлі сірки зростала поетапно, оскільки у процесі продажу щоразу задіяли не менш ніж три компанії-посередниці.

За даними НАБУ, в результаті цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на 24,5 млн грн.

«На підставі матеріалів, зібраних детективами під час досудового розслідування, Національне бюро домоглося анулювання угод із закупівлі ДП «СхідГЗК» сірки за завищеним цінами. Рішення суду набуло законної сили, а відтак — створене підґрунтя для стягнення з приватної компанії на користь ДП «СхідГЗК» безпідставно переплачених 25,4 млн грн», - поінформували у відомстві.

Також, як зазначається, у межах розслідування за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП було накладено арешт та передано в управління АРМА належні одному з підозрюваних корпоративні права товариства вартістю понад 11 млн грн.

Розслідування у межах цього кримінального провадження детективи НАБУ розпочали у березні 2018 року.

Уточнюється, що восени 2019 року ексдиректору ДП «СхідГЗК» та очільнику ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» повідомили про підозру.

«Оскільки їхнє місцезнаходження не встановлено, підозрюваних оголосили в розшук. В подальшому досудове розслідування стосовно них здійснювали у порядку ст. 297 -1 КПК України (спеціальне досудове розслідування)», - уточнили у НАБУ.

Детективи Національного антикорупційного бюро України разом із Українським бюро Інтерполу та за участю правоохоронних органів низки інших держав вживають заходи для встановлення місця перебування підозрюваних та їхнього затримання, наголошується у повідомленні.