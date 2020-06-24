Україна більше не залежить від експорту плодоовочевої продукції до РФ - експерти

Україна останніми роками перестала залежати від експорту плодоовочевої продукції до Російської Федерації.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

«За роки дій російського ембарго на поставки плодоовочевої продукції на ринок РФ українські садівники і городники повністю позбулися залежності від цього ринку і навіть наростили обсяги експорту», ​​- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в сезон 2012-2013 років Росія була основним ринком збуту плодоовочевої продукції з України. На цю країну припадало понад 29% всього плодоовочевого експорту на суму близько 75 млн доларів. У сезоні 2019-2020 років головним ринком збуту для плодоовочевої продукції українського виробництва були країни Євросоюзу, на які припадає вже 67% обсягу експорту фруктів, ягід, овочів і горіхів з України. Ще 14% експорту цієї продукції припадає на країни Близького Сходу, 7% - на Білорусь, яка, частково, реекспортує українську продукцію на ринок Росії. Реальна питома вага російського ринку в поставках овочів і фруктів з України, за оцінками трейдерів, становить сьогодні 3-5% у вартісному виразі.

За інформацією експертів платформи, на сьогодні Польща залишається основним ринком збуту української плодоовочевої продукції з питомою вагою близько 17%. Туреччина посідає друге місце, багато в чому завдяки масштабним закупівлям українського волоського горіху, з питомою вагою близько 10%, а Франція третє - з часткою близько 7%. Франція, в основному, імпортує з України заморожені ягоди і волоські горіхи, а також закуповує українські яблука і нарощує імпорт заморожених овочів. Польща теж імпортує українські заморожені ягоди, фрукти і овочі, а ще свіжі тепличні помідори і огірки. В асортимент українського плодоовочевого експорту в Польщу входять також гриби, сухофрукти, цибуля, кавуни, дині, капуста, буряк, черешня, часник і яблука.