Представники авіапідприємств просять владу про підтримку галузі в умовах пандемії

Представники авіаційної галузі України підготували спільне звернення до Президента, Прем'єр-міністра та міністра інфраструктури з проханням надати державну підтримку під час відновлення авіапідприємств після коронавірусної кризи.

Лист підписали представники аеропортів Запоріжжя, Львова, Державного підприємства з обслуговування повітряного руху «Украерорух» і авіакомпанія SkyUp Airlines, повідомляє авіакомпанія.

"Величезна кількість учасників з різних сфер авіа індустрії опинилася на межі виживання, а деякі і взагалі ризикують не повернутися до роботи. Якість, безпека та комфорт пасажирів на всіх етапах обслуговування забезпечуються різними службами - в аеропортах, авіакомпаніях, агентствах з продажу квитків, магазинах безмитної торгівлі, провайдерами аеронавігаційного обслуговування, службами технічної підтримки, кейтерингу, хендлінг. Без їхніх послуг неможливий жоден безпечний виліт або приліт", - зазначено в повідомленні.

Автори листа наголосили, що в умовах заборони авіасполучення протягом кількох місяців у кожного з авіапідприємств практично призупинилася господарська діяльність. Виникла серйозна нестача ресурсів для виконання фінансових зобов'язань з виплати заробітної плати, з обслуговування кредитів, лізингових платежів за договорами іноземним партнерам тощо. "Стало очевидним, що без підтримки держави впоратися буде неможливо", - зазначено в повідомленні.

Представники авіаційної галузі звернулися з листом до влади, де виклали і проблеми, з якими зіткнулися, і пропозиції щодо їхнього вирішення у взаємодії з державою. Лист містить конкретні приклади багатьох країн, де підприємства індустрії отримали допомогу урядів, а також адаптований до українських реалій перелік кроків, які, на думку підписантів звернення, має зробити Україна для збереження авіаційної галузі.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, були закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було призупинено робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, призупинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Зараз в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

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В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов'язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.