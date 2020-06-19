Львівський аеропорт поновив роботу

Міжнародний аеропорт “Львів” ім. Данила Галицького сьогодні прийняв перші рейси Wizz Air із Польщі та Німеччини.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

“У п’ятницю, 19 червня, міжнародний аеропорт «Львів» прийняв перші авіарейси під час карантину. Вранці до Львова прилетіли пасажири з Гданська та Дортмунда, також очікується авіарейс із Берліна. Усі авіарейси компанії Wizz Air. Також зі Львова Wizz Air виконав авіарейси до Дортмунда та Берліна”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, була затримка рейсу до Гданська. Усі інші авіарейси, а їх у розкладі кілька десятків, скасовано.

У пресслужбі аеропорту «Львів» повідомили, що з Дортмунда прилетіли до Львова 57 людей та 13 пасажирів полетіли у зворотному напрямку. Рейсом із Гданська прилетіли 24 пасажири, 14 людей полетіли до Берліна. Також із Берліна до Львова летить 67 пасажирів.

Учора, 18 червня, аеропорт на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив, що готується відновити роботу, опублікувавши фото працівників у захисних масках та екранах.

Як повідомлялося, через поширення коронавірусу українцям із 24 березня заборонили виїздити з країни з туристичною метою, діяльність усіх аеропортів, окрім «Борисполя», була припинена. Уряд дозволив відновити внутрішнє авіасполучення із 5 червня, а з 15 червня українці знову отримали можливість вилетіти за межі країни. Проте через збільшення кількості хворих на коронавірус у Львівській області (понад 100 хворих у день) аеропорт «Львів» досі не відновлював роботи.