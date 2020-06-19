Львівський аеропорт поновив роботу
Про це повідомляє ZAXID.NET.
“У п’ятницю, 19 червня, міжнародний аеропорт «Львів» прийняв перші авіарейси під час карантину. Вранці до Львова прилетіли пасажири з Гданська та Дортмунда, також очікується авіарейс із Берліна. Усі авіарейси компанії Wizz Air. Також зі Львова Wizz Air виконав авіарейси до Дортмунда та Берліна”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, була затримка рейсу до Гданська. Усі інші авіарейси, а їх у розкладі кілька десятків, скасовано.
У пресслужбі аеропорту «Львів» повідомили, що з Дортмунда прилетіли до Львова 57 людей та 13 пасажирів полетіли у зворотному напрямку. Рейсом із Гданська прилетіли 24 пасажири, 14 людей полетіли до Берліна. Також із Берліна до Львова летить 67 пасажирів.
Учора, 18 червня, аеропорт на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив, що готується відновити роботу, опублікувавши фото працівників у захисних масках та екранах.
Як повідомлялося, через поширення коронавірусу українцям із 24 березня заборонили виїздити з країни з туристичною метою, діяльність усіх аеропортів, окрім «Борисполя», була припинена. Уряд дозволив відновити внутрішнє авіасполучення із 5 червня, а з 15 червня українці знову отримали можливість вилетіти за межі країни. Проте через збільшення кількості хворих на коронавірус у Львівській області (понад 100 хворих у день) аеропорт «Львів» досі не відновлював роботи.