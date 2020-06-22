Товарообіг роздрібної торгівлі досяг докризового рівня – ПриватБанк

У травні 2020 року товарообіг в основних секторах роздрібної торгівлі вийшов на докризовий рівень.

Про це повідомляється у пресрелізі ПриватБанку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"За підсумками травня 2020 року товарообіг в основних секторах роздрібної торгівлі вийшов на докризовий рівень і практично досяг показників лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з карантину без втрат виходить продуктовий ритейл. Згідно з аналізом обсягів оплат покупок картками в мережі торгових терміналів банку, в березні й квітні 2020 року у порівнянні з лютим безготівковий обіг в мережах продовольчих магазинів зріс на 25%. У травні безготівковий обіг в продуктовій мережі був вищим в порівнянні з лютим на 23%. Найбільше в перші місяці карантину виріс безготівковий обіг в мережах аптек і магазинів медичних товарів: в березні він збільшився в порівнянні з лютим на 30%. У травні безготівковий обіг в аптечних мережах впав на 18% у порівнянні з лютим.

Найзначнішим падіння безготівкового обігу за час карантину було на ринку електроніки та побутової техніки. Якщо в березні падіння становило 10% у порівнянні з лютим, то вже у квітні – 43%. У травні 2020 року обіг в цьому секторі торгівлі повернувся на докарантинний рівень

Також за підсумками травня 2020 року, практично докарантинного рівня досяг безготівковий обіг у мережах АЗС, де у квітні було відзначено падіння продажів на 20%.

Як повідомлялося, в березні 2020 року з початком карантину в Україні ПриватБанк ввів заходи з підтримки бізнесу, який приймає оплату за товари і послуги cashless через мережу POS-терміналів банку. Протягом періоду дії "жорсткого" карантину ПриватБанк не нараховував фіксовану комісію торговельним підприємствам, які користуються POS-терміналами.