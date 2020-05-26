Обсяг реалізованих послуг у І кварталі зменшився майже на 2% — Держстат

За І квартал 2020 року в Україні було реалізовано послуг на 227 млрд грн, що на 1,7% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«У I кварталі 2020 року обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг споживачам, становив 227,0 млрд грн, або 98,3% до обсягу відповідного кварталу попереднього року. При цьому послуги, реалізовані населенню, становили 23,1% від загального обсягу реалізованих послуг (у I кварталі 2019 року − 21,1%)», - йдеться у повідомленні.

Найбільше за січень-березень 2020 року було реалізовано послуг у сфері складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту— на 41,15 млрд грн. На другому місці за цим показником — сфера наземного і трубопровідного транспорту (40,87 млрд грн), на третьому — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (22,13 млрд грн).

Лідером за обсягом наданих послуг за І квартал 2020 року було місто Київ (89,67 млрд грн). Серед регіонів України перше місце за цим показником посіла Одеська (16,81 млрд грн), друге — Дніпропетровська (15,03 млрд грн), третє — Донецька (11,74 млрд грн) області.

Найменший обсяг послуг у січні-березні 2020 року було реалізовано у Луганській (на 535,0 млн грн), Чернівецькій (на 943,5 млн грн) та Херсонській (1168,1 млн грн) областях.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, у IV кварталі 2019 року обсяг реалізованих послуг становив 239,4 млрд грн, на 0,2% більше, ніж за відповідний квартал 2018 року.