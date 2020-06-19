Сума вкладів у банках-учасниках Фонду гарантування зросла за час карантину на 5,7%

Із початку карантину обсяг вкладів українців у банках, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зріс на 28,7 млрд грн, або на 5,7%.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Обсяг вкладів українців у банках, які є учасниками Фонду гарантування, виріс з початку введення карантину в Україні на 28,7 млрд грн, або на 5,7%", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 червня 2020 року загальна сума коштів на депозитах і поточних рахунках фізичних осіб становила 529,8 млрд грн.

«Наші очікування щодо можливого відтоку депозитів у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції не виправдались. Значного відтоку коштів із депозитів у цей період не було, навпаки обсяг вкладів з початку року навіть вийшов у плюс», - розповіла директор департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Олена Дещеня.

Із початку введення загальнонаціонального карантину були тільки незначні коливання обсягу вкладів як у національній, так і в іноземній валютах. Так, у 2 і 3 декадах березня відзначений помірний відтік коштів у гривні, а у квітні відбулось скорочення обсягу депозитів в іноземній валюті. З початку послаблення карантинних заходів спостерігалося зростання потреби населення в готівкових гривневих коштах – їх відтік був зафіксований у 2 декаді травня. Однак ці явища були короткостроковими і на загальну позитивну тенденцію не вплинули. Обсяг вкладів швидко відновився і з початку року зріс на 55,4 млрд грн, або 11,7%.

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Така позитивна динаміка зберігається з минулого року. На сьогодні приріст суми вкладів за перші 5 місяців поточного року вже перевищує темпи зростання за підсумками всього 2019 року. Тоді цей показник становив 36,1 млрд грн, або 8,2%.

Як відомо, учасниками Фонду гарантування вкладів є 74 банки, тобто усі банки в Україні, окрім АТ «Ощадбанк».

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.