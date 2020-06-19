Поліція й Уктрансбезпека разом виявлятимуть порушників на дорогах - Криклій

Поліція й Уктрансбезпека разом виявлятимуть порушників на дорогах - Криклій

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Укрінформ
Мобільні групи у складі інспекторів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) та Національної поліції розпочали спецоперації з контролю та виявлення порушень на дорогах.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"Сьогодні починаються спецоперації зведеними мобільними групами у складі інспекторів Укртрансбезпеки та Національної поліції України з контролю та виявлення порушень на дорогах. Паралельно Укртрансбезпека буде проводити власні рейди і фіксувати факти порушення габаритно-вагового контролю в різних регіонах", - написав Криклій.

Він додав, що ці відомства будуть перевіряти дотримання температурного режиму.

"Вантажівки за собою на автошляхах можуть залишати цілі колії. А цього не можна допускати по наших дорогах", - зазначив уряовець.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 17 червня підтримав проєкт розпорядження щодо вжиття заходів з недопущення руйнування автомобільних доріг у період підвищеної температури повітря.

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Державному агентству автомобільних доріг, Нацполіцї, місцевим органам виконавчої влади доручено вжити заходів щодо обмеження руху транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більш ніж у 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів за Цельсієм на автомобільних дорогах, вулицях і дорогах, населених пунктах з 8:00 до 20:00.

Кабмін також доручив Уктрансбезпеці та Нацполіції починаючи з 20 червня і до 31 серпня забезпечити роботу спільних мобільних груп з метою виявлення фактів порушення правил проїзду транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

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