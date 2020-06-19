Нафта дорожчає на тлі скорочення поставок і відновлення попиту

Ціни на нафту виросли приблизно на 1% у п'ятницю, після того як ОПЕК і партнери пообіцяли виконати зобов'язання по скороченню видобутку, а два великих нафтових трейдера повідомили про відновлення попиту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 41,85 за барель, що на $ 0,34 (0,82%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросли в ціні на $ 0,32 (0,82%) - до $ 39,16 за барель.

Плани Іраку і Казахстану щодо компенсації травневого перевиробництва нафти надали підтримку ринку. Відповідні обіцянки були дані делегатами обох країн на нараді моніторингової групи експертів з контролю виконання умов угоди ОПЕК +.

Якщо протягом найближчих трьох місяців учасники угоди ОПЕК +, які відстають, дійсно компенсують перевиробництво, то це фактично виведе з ринку додаткові барелі, навіть якщо група не продовжить рекордні скорочення на 9,7 мільйона барелів на добу після липня.

"Скорочення видобутку, які вони (ОПЕК +) здійснили, укупі з намірами інших членів, таких як Ірак, компенсуватиме недотримання угоди в травні і червні, і дійсно зроблять ринок більш щільним в короткостроковій перспективі", - сказав старший стратег ANZ по сировинним товарам Деніел Хайнс .

Коментарі глобальних нафтових трейдерів Vitol і Trafigura з приводу відновлення попиту на нафту в червні, про які повідомив Bloomberg, також надали ринку підтримку, поінформувала ANZ.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,03 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,48 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($ 41,51).