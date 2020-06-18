Ціни на нафту знижуються через побоювання про попит

Ціни на нафту знизилися у четвер через різке зростання кількості нових випадків коронавірусу у Китаї та США, що відродило побоювання про відновлення попиту на паливо, незважаючи на глобальне пом'якшення карантинного режиму.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Серпневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,17 (на 0,42%) - до $40,54 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах на нью-йоркській товарній біржі NYMEX опустилися на $0,31 (на 0,82%) - до $37,65 за барель.

"Ринок продовжує балансувати між оптимізмом з приводу перезапуску (економік) і невідомими навколо економічної невизначеності через вторинний спалах вірусу", - сказав Стівен Іннес, фахівець з ринкової стратегії AxiTrader.

Побоювання про попит зросли після того, як зростання кількості випадків коронавірусу змусило Пекін скасувати авіарейси і закрити школи, в той час як деякі штати США, включаючи Техас, Флориду і Каліфорнію, також повідомили про різке збільшення кількості заражених.

Зростання запасів нафти в США до рекордного максимуму другий тиждень поспіль також позначилося на настроях, незважаючи на те, що урядові дані вказали на зниження запасів бензину і дистилятів.

Запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 1,215 млн барелів, повідомило Міненерго країни. При цьому резерви бензину знизилися на 1,667 млн ​​барелів, дистилятів - на 1,358 млн барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 40,54 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,53 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($40,71).