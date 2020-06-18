Криклій обговорив із послом Туреччини відновлення регулярних авіаперевезень

Очільник Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере обговорили відновлення регулярних авіаперевезень між Україною та Туреччиною.

Про це інформує Урядовий портал.

“Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере сьогодні, 18 червня, у Києві. Важливим питанням зустрічі стало відновлення міжнародних регулярних авіаперевезень між Україною та Туреччиною”, - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Ягмур Ахмет Гюльдере зазначив, що турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи від 1 липня 2020 року, без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

У свою чергу, міністр інфраструктури повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.

Криклій також подякував послу Туреччини за плідну співпрацю у сфері транспорту та підкреслив, що Україна дуже високо цінує дружні відносини з Турецькою Республікою.

Міністр наголосив на необхідності пришвидшити розгляд турецькою стороною проєкту змін до угоди про міжнародне автомобільне сполучення, який передбачає лібералізацію для перевізників і був направлений на розгляд турецької сторони в листопаді 2019 року.

Уточнюється, що сторони також обговорили реалізацію потенційних інвестиційних проєктів, які плануються найближчим часом в Україні.

Зокрема, йшлося про концесійні проєкти у морських портах Бердянська та Чорноморська, проєкти концесій в аеропортах Львова, Чернівців та Рівного, а також концесії залізничних станцій.

Криклій зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та залученні потенційних інвесторів у транспортну галузь.

Участь у зустрічі також взяли представники турецької компанії Limak Construction, яка спеціалізується на різноманітних інфраструктурних та інших будівельних проєктах, включаючи аеропорти, порти, автомагістралі, дамби, гідроелектростанції, очисні споруди, фабрики, промислові установки, продовольчі споруди, трубопроводи та будівлі готелів.

Зокрема, як зазначається, ця компанія брала участь у будівництві нового аеропорту у Стамбулі, який планує стати найбільшим летовищем світу, здатним обслуговувати близько 150 млн пасажирів щорічно.

Зі свого боку Криклій, ознайомив представників компанії з масштабними інфраструктурними проєктами, які наразі впроваджуються в Україні: це “Велике будівництво” та Національна програма відновлення мостів, а також проєкт модернізації міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”. Міністр зазначив, що участь в них можуть брати, як українські, так і іноземні компанії.