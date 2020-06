З Узбекистану в Україну прибули 155 громадян України – посольство

З Узбекистану в Україну спецрейсом авіакомпанії «SkyUp Airlines» в суботу прибули 155 громадян України в рамках третьої хвилі евакуації українців з Республіки Узбекистан.

Водночас до Ташкента прибув новопризначений Посол України в Узбекистані, повідомляється на офіційній сторінці українського диппредставництва в Узбекистані в Facebook.

«Ось уже втретє Посольство України в Республіці Узбекистан відправило 155 громадян України додому», - йдеться у повідомленні.

У посольстві в соцмережі також підтвердили прибуття українців у міжнародний аеропорт «Бориспіль» 13 червня.

Як зазначили в дипустанові, спеціальний евакуаційний рейс авіакомпанії «SkyUp Airlines» 13 червня «виконав без перебільшення історичну місію», адже, як зазначається, «впродовж більш ніж п'яти років українські авіалайнери не приземлялися на спекотну ташкентську злітну смугу».

В посольстві також повідомили, що особливістю цього рейсу було й те, що ним до Узбекистану прилетів новопризначений Посол України в Узбекистані Микола Дорошенко, а до України полетів новопризначений посол Узбекистану.

«Ми вже на місці. Політ був приємним, а знайомство з країною перебування – «дружньо-карантинне». В Узбекистані жорсткий режим обмежувальних заходів через COVID-19. На нас попереду чекає два тижні самоізоляції. Доречна пауза, щоб увійти в курс справ, розібрати речі», - написав Микола Дорошенко у суботу на своїй сторінці в Facebook.

Новопризначений керівник українського диппредставництва розповів у соцмережі, що через запроваджений у відповідь на COVID-19 карантин його відліт до Ташкента відкладався багато разів. Водночас, за його словами, з проблемами стикнулися й сотні громадян України і громадян Узбекистану, які виявились заблокованими в наших дружніх, але різних державах.

Микола Дорошенко зазначив, що спільно з командою Посольства України в Узбекистані, колегами з МЗС та узбецькими дипломатами докладав зусиль до організації спеціального рейсу, щоб дозволити взаємну репатріацію, і щасливий, що це вдалося.

У зв’язку з цим посол відзначив свідому позицію авіакомпанії «SkyUp» під час організації рейсу за маршрутом Київ-Ташкент-Київ, назвавши це прикладом відповідального бізнесу. Микола Дорошенко також відзначив налаштованість на співпрацю узбецької сторони.

За словами посла, з України в Узбекистан згаданим рейсом відлетіли 177 узбецьких громадян. У свою чергу, українців до Києва супроводжував новопризначений Посол Узбекистану в Україні Алішер Анварович Курманов.

Фото: сторінки Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan, Mykola Doroshenko в Facebook