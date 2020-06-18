Стокгольмський арбітраж задовольнив основні вимоги "Укргазвидобування" у спорі з "Карпатигаз" та Misen Enterprises щодо майна спільної діяльності (СД), що дозволило збільшити частку УГВ.

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

"Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове рішення (partial award) про збільшення частки АТ "Укргазвидобування" у майні спільної діяльності. Відповідне рішення арбітри винесли 17 червня 2020 року, задовольнивши позовну вимогу Укргазвидобування до Misen Enterprises AB та ТОВ "Карпатигаз" щодо перерозподілу часток у майні СД. Вказаним рішенням арбітражний трибунал суттєво збільшив частку Укргазвидобування у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж в два рази", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, державна компанія має заплатити компенсацію за майно.

“Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність "Укргазвидобування", яке в свою чергу повинна виплатити суму компенсації Карпатигаз та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності”, — розповіла генеральний директор АТ "Укргазвидобування" Олена Кобець.

У пресслужбі пояснили, що, оскільки УГВ забирає активи, які були у спільній діяльності і в які інвестували сторони впродовж дії договору, то УГВ має компенсувати іншій стороні їх інвестиції.

Якщо сторони не зможуть узгодити оцінку самостійно протягом встановленого терміну, її визначить трибунал.

"Є розбіжності щодо суми компенсації, тому чекаємо на чергове засідання", - розповіли у пресслужбі.

Відзначимо, що у першому частковому рішенні арбітраж встановив, що договір СД було порушено з боку Misen Enterprises AB, яка не повністю внесла свою частку в СД, та "Карпатигаз", яке не поставило передбачені договором вимірювальні станції.

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Як повідомлялося, УГВ з 2015 року вдалось розірвати договори про спільну діяльність, які систематично порушувались операторами таких договорів. Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) здійснює ряд проваджень відносно порушень норм чинного законодавства при виконанні договорів про спільну діяльність. Розірвання Стокгольмським арбітражем договору СД повернуло УГВ можливість повноцінно користуватися найбільшою кількістю власних свердловин з-поміж усіх договорів про спільну діяльність.