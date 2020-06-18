Допомога з безробіття паралельно з роботою за кордоном - уряд вивчає ситуацію

Допомога з безробіття паралельно з роботою за кордоном - уряд вивчає ситуацію

Укрінформ
В Україні вивчають ситуацію, яка склалася, коли українці отримують допомогу з безробіття та одночасно працюють за кордоном на сезонних роботах.

Про це міністр кабінету міністрів Олег Немчінов сказав під час спілкування з журналістами після розгляду у Верховній Раді програми дій уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є сигнали, що деякі люди, які отримують допомогу по безробіттю стають на облік як непрацездатні, покидають територію України і знаходяться на сезонних роботах за кордоном. Щодо цього, я знаю, опрацьовуються спільні якісь дії між Державною прикордонною службою та надавачами такої допомоги", - сказав Немчінов.

Він додав, що під час карантину послугу Державного центру зайнятості стали доступнішими та їх можна отримувати онлайн.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 червня, на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2,97 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.

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