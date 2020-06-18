Допомога з безробіття паралельно з роботою за кордоном - уряд вивчає ситуацію

В Україні вивчають ситуацію, яка склалася, коли українці отримують допомогу з безробіття та одночасно працюють за кордоном на сезонних роботах.

Про це міністр кабінету міністрів Олег Немчінов сказав під час спілкування з журналістами після розгляду у Верховній Раді програми дій уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є сигнали, що деякі люди, які отримують допомогу по безробіттю стають на облік як непрацездатні, покидають територію України і знаходяться на сезонних роботах за кордоном. Щодо цього, я знаю, опрацьовуються спільні якісь дії між Державною прикордонною службою та надавачами такої допомоги", - сказав Немчінов.

Він додав, що під час карантину послугу Державного центру зайнятості стали доступнішими та їх можна отримувати онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня, на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2,97 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.