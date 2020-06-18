Мінцифри та Facebook запускають безкоштовні воркшопи для підприємців
Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації та Facebook запускають безкоштовні воркшопи для підприємців "Основи використання Facebook та Instagram для розвитку бізнесу онлайн".
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.
"Перший воркшоп відбудеться у вівторок, 23 червня, о 12:00. Тема: "Ведення сторінки бізнесу у Facebook та Instagram". Тривалість — одна година. Другий воркшоп відбудеться у вівторок, 30 червня, о 12:00. Тема: "Рекламне просування у Facebook та Instagram".
Воркшопи транслюватимуться на сторінці "Дія. Бізнес". Як зазначається, для участі в безкоштовних воркшопах необхідно зареєструватися.