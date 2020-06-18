Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам

Кабінет міністрів повернув митникам спецзвання та схвалив рішення про доплати до 50% заробітної плати працівникам Державної митної служби України на митних постах на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Кабмін схвалив рішення про доплати до 50% заробітної плати працівникам Держмитслужби на митних постах на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування. Доплати передбачені лише тим працівникам на митних постах, які безпосередньо здійснюють митне оформлення товарів, митний контроль та контактують з громадянами України й іноземцями, піддаючи ризику власне здоров’я в умовах пандемії CОVID-19 (такі ж доплати отримують з кінця квітня 2020 року військовослужбовці та працівники поліції і Держприкордонслужби, які забезпечують життєдіяльність населення на час карантину через коронавірус)", - йдеться в повідомленні.

Також митникам повернули спецзвання (затверджено положення про спеціальні звання посадових осіб митних органів та порядок їх присвоєння), схвалено проєкт указу Президента про запровадження щорічного відзначення професійного свята працівників Держмитслужби “День митника України” 25 червня (в день ухвалення ВР у 1991 році ЗУ "Про митну справу в Україні").

Зазначається, що ухвалені урядом рішення направлені на інституціональне відродження Державної митної служби України.