Обмеження для транспорту: уряд ухвалив заходи на час спеки

Кабінет міністрів підтримав проєкт розпорядження щодо вжиття заходів з недопущення руйнування автомобільних доріг у період підвищеної температури повітря.

Документ було прийнято з доопрацюванням в одноденний термін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт акта спрямований на збереження автомобільних доріг загального користування та використання їх відповідно до технічних умов експлуатації. Продовження автоматичного вагового контролю транспортних засобів є елементом забезпечення безпеки дорожнього руху та забезпечення збереження автомобільних доріг, які ми зараз будуємо», - зазначив на засіданні уряду очільник МВС Арсен Аваков.

За його словами, цим проєктом розпорядження доручається Державному агентству автомобільних доріг, Нацполіцї, місцевим органам виконавчої влади в межах їх компетенції вжити заходів щодо обмеження руху транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більш ніж у 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів по Цельсію на автомобільних дорогах, вулицях і дорогах, населених пунктах з 8:00 до 20:00.

Також, як уточнив Аваков, цим документом доручається Державній службі з безпеки на транспорті, Нацполіції разом із СБУ (за згодою), починаючи з 20 червня і до 31 серпня, забезпечити роботу спільних мобільних груп з метою виявлення фактів порушень правил проїзду транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Реалізація проєкту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з держбюджету України, сказав Аваков.