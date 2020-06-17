Обмеження для транспорту: уряд ухвалив заходи на час спеки
Документ було прийнято з доопрацюванням в одноденний термін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Проєкт акта спрямований на збереження автомобільних доріг загального користування та використання їх відповідно до технічних умов експлуатації. Продовження автоматичного вагового контролю транспортних засобів є елементом забезпечення безпеки дорожнього руху та забезпечення збереження автомобільних доріг, які ми зараз будуємо», - зазначив на засіданні уряду очільник МВС Арсен Аваков.
За його словами, цим проєктом розпорядження доручається Державному агентству автомобільних доріг, Нацполіцї, місцевим органам виконавчої влади в межах їх компетенції вжити заходів щодо обмеження руху транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більш ніж у 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів по Цельсію на автомобільних дорогах, вулицях і дорогах, населених пунктах з 8:00 до 20:00.
Також, як уточнив Аваков, цим документом доручається Державній службі з безпеки на транспорті, Нацполіції разом із СБУ (за згодою), починаючи з 20 червня і до 31 серпня, забезпечити роботу спільних мобільних груп з метою виявлення фактів порушень правил проїзду транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
Реалізація проєкту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з держбюджету України, сказав Аваков.