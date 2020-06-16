Безвідсоткові позики Данії уряду України: Рада ратифікувала угоду

Безвідсоткові позики Данії уряду України: Рада ратифікувала угоду

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон “Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні” (№0039).

Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цю рамкову угоду між урядами України та Данії було підписано 14 березня 2019 року. Програма Danida Business Finance (DBF) реалізується урядом Данії в рамках данської співпраці в цілях розвитку та передбачає надання безвідсоткових позик.

Допомога надається країнам, що розвиваються, для фінансування проєктів у сферах відновлювальної енергетики та енергоефективності; води та стічних вод.

Фінансування відбувається шляхом надання комерційним банком або фінансовою установою з представництвом у Данії позик уряду України або українським суб’єктам господарювання під державні гарантії.

Передбачео, що DBF пом’якшить умови кредиту шляхом надання допомоги, яка передбачає субсидію у вигляді відсоткових виплат на весь період кредитування, експортну кредитну премію та банківську маржу.

З урахуванням допомоги DBF, позики мають відповідати таким умовам:

- позики є безвідсотковими;

- строк погашення – до 10 років;

- валюта позики – євро або долар США;

- можуть покривати до 100 % вартості проекту.

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Набрання чинності рамковою угодою дозволить розширити напрями двосторонньої співпраці та надасть можливість залучати кошти на реалізацію інвестиційних проєктів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та економічного зростання України.

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