Безвідсоткові позики Данії уряду України: Рада ратифікувала угоду
Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Цю рамкову угоду між урядами України та Данії було підписано 14 березня 2019 року. Програма Danida Business Finance (DBF) реалізується урядом Данії в рамках данської співпраці в цілях розвитку та передбачає надання безвідсоткових позик.
Допомога надається країнам, що розвиваються, для фінансування проєктів у сферах відновлювальної енергетики та енергоефективності; води та стічних вод.
Фінансування відбувається шляхом надання комерційним банком або фінансовою установою з представництвом у Данії позик уряду України або українським суб’єктам господарювання під державні гарантії.
Передбачео, що DBF пом’якшить умови кредиту шляхом надання допомоги, яка передбачає субсидію у вигляді відсоткових виплат на весь період кредитування, експортну кредитну премію та банківську маржу.
З урахуванням допомоги DBF, позики мають відповідати таким умовам:
- позики є безвідсотковими;
- строк погашення – до 10 років;
- валюта позики – євро або долар США;
- можуть покривати до 100 % вартості проекту.
Набрання чинності рамковою угодою дозволить розширити напрями двосторонньої співпраці та надасть можливість залучати кошти на реалізацію інвестиційних проєктів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та економічного зростання України.