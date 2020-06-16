Рада планує стимулювати розвиток виноградарства в Україні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні» (№2064).

За ухвалення законопроєкту проголосували 295 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», якими встановити мінімальний строк у 25 років для користування земельними ділянками під виноградниками або для їх закладання. Окрім цього, законопроєктом врегульовуються питання відшкодування користувачу його витрат, здійсненних на закладення (посадку) та/або догляд за виноградниками, а також завданих збитків у разі дострокового припинення права користування земельною ділянкою», - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як зазначається у документі, за останні роки у господарствах всіх форм власності було посаджено 21,2 тис. га нових насаджень, а розкорчовано 34,1 тис. га, тобто, на кожний новий гектар вилучається з обігу півтора гектари. У 2016 році, згідно з кадастровими даними, в Україні без урахування території Криму було всього 44 тис. га виноградників - це критична межа для галузі виноробства, адже з такою кількістю неможливо забезпечити підприємства вітчизняною сировиною. Також проблеми розвитку виноградарства пов’язані з високою капіталоємністю створення сучасного винограднику (капіталовкладення на 1 га складають понад 100 тис. грн.) та довготривалістю його окупності. Тривалість створення виноградника становить чотири роки і більше. Період інтенсивної експлуатації промислового винограднику становить 20-25 років.

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Наголошується, що окремим блоком проблемних питань є правове регулювання. Після приватизації майна та земель сільськогосподарського призначення підприємств, що займалися виноградарством, земельні ділянки під виноградниками були надані у власність громадянам, а самі виноградники були передані до статутних фондів господарських товариств. Тож залишилися неврегульованими правовідносини щодо багаторічних насаджень, в тому числі виноградників, що посаджені сільськогосподарськими підприємствами на землях, які на момент їх посадки знаходяться в оренді (користуванні) господарства. Це призводить до грубого порушення законних прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників, що володіють виноградниками. Чинне законодавство України не містить норм, які хоча б гарантували компенсацію вкладених інвестором коштів на закладання винограднику. Створити передумови для вирішення порушених проблемних питань і покликаний даний законопроєкт, йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом №2064 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні» передбачено, що термін оренди земельних ділянок під виноградниками або для їх закладання не може бути меншим, як 25 років. Особа, яка користується земельною ділянкою, має переважне право на укладання договору користування земельної ділянки на новий термін оренди. Передбачено, що в разі зміни власника ділянки, або розірвання договору оренди з ініціативи орендодавця до закінчення терміну договору оренди, орендарю має бути відшкодовано витрати на багаторічні закладення, посадковий матеріал та догляд за насадженнями.