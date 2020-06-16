Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про захист трудових мігрантів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2365 “Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон”.

Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроектом пропонується заборонити компаніям, що працюють y сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти від потенційного шукача роботи за працевлаштування за кордон.

Також документ передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення компаніями, що працюють y сфері міжнародного працевлаштування, заборони на стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні або за кордоном.

При цьому Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити статтею “Порушення законодавства про діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні”.

Так, здійснення суб’єктом господарювання діяльності у сфері посередництва з працевлаштування за кордоном без подання декларації про початок діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та включення інформації про такого суб’єкта господарювання до переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до закону «Про зайнятість населення» зможе тягти за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб юридичної особи від 17 тис. грн до 50 тис. грн. А повторне вчинення такого правопорушення протягом року — від 50 тис. грн до 80 тис. грн.

Стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні, за кордоном, тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб юридичної особи від 34 тис. грн до 50 тис. грн.