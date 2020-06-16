Україна планує за три роки відмовитись від кредитів МВФ – Марченко

Україна планує за три роки відмовитись від кредитів МВФ – Марченко

Укрінформ
Україна планує, що до 2023 року зможе відмовитись від кредитів Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі «Свободи слова».

«Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року, вже у 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет», - заявив Марченко.

За його словами, залучення коштів в економіку України має можливість зростати за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення кредитних рейтингів.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна 12 червня отримала кредит від МВФ у 2,1 млрд доларів.

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