Україна планує за три роки відмовитись від кредитів МВФ – Марченко

Україна планує, що до 2023 року зможе відмовитись від кредитів Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі «Свободи слова».

«Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року, вже у 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет», - заявив Марченко.

За його словами, залучення коштів в економіку України має можливість зростати за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення кредитних рейтингів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 12 червня отримала кредит від МВФ у 2,1 млрд доларів.