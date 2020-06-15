Аукціон із продажу готелю "Дніпро" призначили на 15 липня - ФДМУ

Фонд державного майна призначив на 15 липня 2020 року аукціон із продажу 100% акцій ПрАТ "Готель "Дніпро". Стартова ціна об'єкта - 80,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"Цей день настав – готель «Дніпро» виставлено на аукціон, проведення якого планується 15 липня! Стартова ціна – 80 923 400 гривень", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єкт розташований у самому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, поруч із головною площею країни – майданом Незалежності. Готель - це дванадцятиповерхова будівля загальною площею 12,8 тис. кв. метрів. Має 186 номерів, ресторани, бар, SPA-центр та декілька конференцзалів.

У ФДМУ додали, що земельна ділянка належить акціонерному товариству на праві постійного користування.

Як повідомлялось, Фонд державного майна планував навесні 2020 року виставити на продаж столичний готель «Дніпро» за стартовою ціною у 10 млн дол. Однак через пандемію коронавірусу приватизацію довелось відкласти.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що приватизація розпочнеться після зняття карантину, а першим об'єктом буде готель "Дніпро" у Києві.