Столичний готель "Дніпро" планують продати у липні

Фонд державного майна планує у липні провести торги з продажу готелю "Дніпро".

Про це на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аукціон (з продажу готелю " Дніпро" - ред.) відбудеться у липні. Ми бачимо зацікавленість інвесторів", - сказав Сенниченко.

За інформацією на сайті ФДМУ, державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ "Готель “Дніпро" готується до продажу.

Готель - це дванадцятиповерхова будівля загальною площею 12,8 тис. кв. метрів. Має 186 номерів, ресторани, бар, SPA центр та декілька конференцзалів.

Як повідомлялось, Фонд державного майна планував навесні 2020 року виставити на продаж столичний готель «Дніпро» за стартовою ціною у 10 млн дол. Однак через пандемію приватизацію довелось відкласти.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що приватизація розпочнеться після зняття карантину, а першим об'єктом буде готель "Дніпро" у Києві.