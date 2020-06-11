Столичний готель

Столичний готель "Дніпро" планують продати у липні

Укрінформ
Фонд державного майна планує у липні провести торги з продажу готелю "Дніпро".

Про це на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аукціон (з продажу готелю " Дніпро" - ред.) відбудеться у липні. Ми бачимо зацікавленість інвесторів", - сказав Сенниченко.

За інформацією на сайті ФДМУ, державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ "Готель “Дніпро" готується до продажу.

Готель - це дванадцятиповерхова будівля загальною площею 12,8 тис. кв. метрів. Має 186 номерів, ресторани, бар, SPA центр та декілька конференцзалів.

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Як повідомлялось, Фонд державного майна планував навесні 2020 року виставити на продаж столичний готель «Дніпро» за стартовою ціною у 10 млн дол. Однак через пандемію приватизацію довелось відкласти.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що приватизація розпочнеться після зняття карантину, а першим об'єктом буде готель "Дніпро" у Києві.

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