В оновленій Програмі дій уряду визначили дев'ять пунктів щодо реформ в ОПК

Програма дій уряду передбачає перетворення “Укроборонпрому” в акціонерну холдингову компанію з корпоративною моделлю управління і зменшення залежності від імпорту в сфері ОПК.

Проєкт документа оприлюднено на Урядовому порталі.

Серед завдань, які планує реалізувати уряд в сфері ОПК, зокрема, називається реформа системи визначення потреб та закупівель для потреб оборони, створення механізмів конкурентних закупівель; захист національного виробника; розроблення проекту Закону “Про оборонні закупівлі”.

Крім того, планується впровадити дієву систему фінансування дослідно-конструкторських робіт для розробки та виготовлення сучасних зразків зброї та озброєння для потреб ЗСУ, а також на експорт, підтримати підприємств ОПК та космічної галузі, що мають унікальні розробки та технології, відновити виробництва продукції, яка має значний експортний потенціал.

В планах уряду - нова редакція Закону “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі”, а також реформа підприємств ОПК, перепідпорядкування підприємств залежно від типу продукції, оптимізація кількості органів управління.

Окремий пункт присвячено змінам у роботі концерну “Укроборонпром”. “Реформування ДК “Укроборонпром” шляхом створення акціонерної холдингової компанії з корпоративною моделлю управління”, - йдеться у Програмі.

Передбачається також розроблення та реалізація концепції імпортозаміщення щодо зменшення залежності від імпортних виробів та комплектувальних виробів в оборонно-промисловому комплексі, поглиблення міждержавної співпраці в галузі ОПК, реформування системи державного експортного контролю за товарами військового призначення та подвійного використання.

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У результаті очікується постачання у війська визначеної кількості новітніх систем озброєння, збільшення кількості підприємств ОПК, які отримують чистий прибуток, а також прийняття на озброєння автоматизованих систем управління військами і зброєю, безпілотних платформ (систем) наземного, морського та повітряного базування, розвитку критичних технологій.