МХП переходить до реалізації наступного етапу проєкту Energy Storage

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" завершив тендер в електронній системі на реалізацію концептуального проєкту будівництва системи накопичення енергії у Вінницькій області у межах створення енергокластера MHP Energy Hub.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МХП.

«Першим кроком «МХП Еко Енерджи» анонсував проведення тендера на розробку техніко-економічного обґрунтування підключення BESS до електричних мереж з можливістю використання в майбутньому технологій розумних мереж (Smart Grid Technologies). Проведення тендера в електронній системі завершено, в компанії обрали переможця, і МХП переходить до реалізації наступного етапу проєкту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це буде один з перших в Україні BESS (Акумуляторна система накопичення електричної енергії)/Energy Storage-проєкт.

«Чому це важливо? Сьогодні весь світ стоїть перед глобальним викликом накопичення та збереження енергії. Головними передумовами застосування таких технологій є декарбонізація, діджиталізація, децентралізація виробництва енергії та розвиток відновлюваної енергетики», - звертають увагу в МХП.

У компанії також додають, що Energy Storage-проєкти призводять до покращення як надійності Об’єднаної Енергетичної Системи України (ОЕС), так і економічних критеріїв промислових об’єктів. Тому це - стратегічний інноваційний напрямок для нашої держави.

«Компанія МХП серйозно ставиться до питань виробництва «чистої» енергії, енергоефективності та енергобезпеки. В цих напрямах вже реалізовано низку інноваційних проєктів. MHP BESS є важливим кроком та прикладом для всього українського бізнесу. Технічними перевагами від провадження проєкту є підвищення надійності енергосистеми та регулювання технічних параметрів, автоматичний контроль та приведення до мінімальних значень перетоків реактивної енергії, оптимізація споживання електричної енергії шляхом мінімізації провалів, або піків електричного навантаження протягом доби, зменшення часу простою обладнання за рахунок зменшення кількості аварійних відключень системи електропостачання об’єкта», - акцентував заступник голови правління МХП Олександр Домбровський

За його словами, це дає можливість створення нової і більш гнучкої мережі, локально інтегруючи відновлювані генерації та розумні пристрої з накопичувачем енергії та спілкуванням у режимі реального часу

У МХП наголошують, що даний проєкт також має ряд економічних переваг: застосування BESS на ринку допоміжних послуг, зменшення вартості електричної енергії – за рахунок зменшення небалансів, застосування BESS в якості балансуючих потужностей.

В агрохолдингу резюмують, що реалізація проєкту MHP BESS у поєднанні з іншими технологіями МХП дає можливість створити потужний енергетичний хаб з енергетичною інфраструктурою у Вінницькій області.

У квітні цього року в МХП оголосили про початок реалізації концептуального проєкту будівництва системи накопичення енергії у Вінницькій області в межах створення енергокластера MHP Energy Hub. Наукові дослідження та проєктний інжиніринг стосовно технологій накопичення енергії у співпраці з Вінницьким національним технічним університетом та експертами в МХП розпочали ще 2 роки тому.

Фото з відкритих джерел