Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

"Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні.

Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ.

"Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.

Як повідомлялося, 9 червня Рада директорів МВФ ухвалила нову програму кредитування для України Stand-by на 18 місяців. Загальний обсяг програми становить близько $5 млрд.