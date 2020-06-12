Міненерго запустить конкурс на постачальника газу "останньої надії" наступного тижня

Міністерство енергетики та захисту довкілля України завершує підготовку нормативно-правової бази для проведення конкурсу на постачальника "останньої надії" на ринку газу.

Про це під час брифінгу, присвяченому 100 днів уряду, сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обрання постачальника "останньої надії" - у нас підготовлені майже всі документи, щоб цей конкурс відбувся. На наступному тижні ми цей конкурс запустимо. Щодо критеріїв - вони зазначені у нормативних документах. Ті, хто відповідатимуть ним, будуть постачальниками "останньої надії", - сказала Буславець.

Як повідомлялось, 10 червня стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, спростила правила переходу до іншого постачальника газу, і українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі чи умовах оплати. Очікується, що запуск ринку газу для населення відбудеться з 1 липня цього року.

Зараз, за умовами публічних спеціальних обов'язків (ПСО)газу, газзбути не мають права відмовити в постачанні газу, але після переходу до ринку постачальники можуть не захотіти працювати з клієнтом, які не оплачує рахунків або оплачує їх нерегулярно. Для таких випадків потрібен постачальник "останньої надії".

Постачальник "останньої надії" буде приймати клієнта на 60 днів – за цей період споживач зможе знайти постачальника, який постачатиме йому газ.