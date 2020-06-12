Конкурс на постачальника "останньої надії" можна провести за 2 тижні - Нафтогаз

Конкурс на постачальника "останньої надії" (ПОН) для ринку газу можна провести за 2 тижні.

Про це під час дискусії "Енергочетвер" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені важко коментувати, у що я вірю, а у що - не вірю. Ми робимо все, щоб це (запуск ринку газу для населення - ред.) сталося з 1 липня. Ми надали пропозиції і в міністерство (енергетики - ред.), і в Кабінет міністрів, як це правильно можна зробити. Фактично нас зараз відділяє від запуску ринку один крок: прийняття рішення про початок конкурсу на постачальника "останньої надії", - сказав Коболєв.

На його думку, такий конкурс можна провести за два тижні.

"Там не так багато претендентів і це можна зробити дуже просто. Після цього можна відкривати для населення", - відзначив Коболєв.

На думку очільника Нафтогазу, відкриття ринку газу для населення матиме не лише економічні, а й політичні вигоди.

"Перенесення запуску ринку на 1 липня - ця дата визначена постановою. Якщо зараз нічого не робити, то з 1 липня ПСО автоматично припиняє свою дію. На нашу думку, процедура вибору постачальника "останньої надії" наразі є не зовсім прозорою, і її потрібно змінити. Треба провести конкурс, обрати постачальника - і все", - додав голова правління НАК.

Як повідомлялось, 10 червня стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, спростила правила переходу до іншого постачальника газу, і українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі чи умовах оплати. Очікується, що запуск ринку газу для населення відбудеться з 1 липня цього року.

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Зараз, за умовами ПСО, газзбути не мають права відмовити в постачанні газу, але після переходу до ринку постачальники можуть не захотіти працювати з клієнтом, які не оплачує рахунків або оплачує їх нерегулярно. Для таких випадків потрібен постачальник "останньої надії".

ПОН буде приймати клієнта на 60 днів – за цей період споживач зможе знайти постачальника, який постачатиме йому газ.