Мінфін порахував витрати з Фонду боротьби з COVID-19

Станом на 10 червня з Фонду боротьбу з COVID-19 виділено 35,8 млрд грн, з них майже 9 млрд грн - на соціальний захист та допомогу по безробіттю, 1,6 млрд грн - на підтримку дітей ФОП, 3 млрд грн - на охорону здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на виступ першого заступника міністра Дениса Улютіна в онлайн-дискусії «Точка контролю. Як ефективно провести бюджетні видатки в кризовий рік».

"Станом на 10 червня 2020 року Урядом прийняті рішення щодо виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 у сумі 35,8 млрд грн, зокрема на: соціальний захист та безробіття майже 9 млрд грн, підтримку дітей ФОП - 1,6 млрд грн, охорону здоров’я - 3 млрд грн, виплату лікарняних - 2,2 млрд грн. Окремо варто наголосити на виконанні держбюджету, яке у травні ми забезпечили на 100%», - зазначив Улютін.

Він нагадав, що уквітні парламент схвалив зміни до держбюджету на 2020 рік, якими було закладено Стабілізаційний фонд по боротьбі з коронавірусною хворобою обсягом близько 65 млрд грн.

Було переглянуто видатки за рядом бюджетних програм, які не могли бути реалізовані через запровадження карантинних заходів. Проте, за словами першого заступника міністра, вдалось зберегти фінансування дорожної інфраструктури, програм будівництва, оборонної сфери, підтримки сільськогосподарських виробників та інших видатків.

Улютін також наголосив, що нині робиться все необхідне для посилення контролю за ефективністю та цільовим використанням бюджетних коштів, а після завершення карантину буде проведено аудит використання коштів.

Як повідомлялось, у квітні 2020 року під час перегляду в парламенті державного бюджету на нинішній рік було створено Фонд боротьби з коронавірусом, який діятиме в період карантину та протягом 30 днів після його скасування. Загальний обсяг фонду становить 64,7 млрд грн.