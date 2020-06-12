На рахунках Фонду гарантування знаходиться понад 12,5 мільярда

Станом на 1 червня на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться понад 12,53 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"В управлінні Фонду на початок червня 2020 року перебувало 50 неплатоспроможних банків, завершено ліквідацію – 45 банків. Загальна сума акумульованих Фондом на 1 червня 2020 року коштів склала 12 533,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Від регулярного збору до Фонду у січні-травні 2020 року надійшло 1 966,7 млн грн. Протягом травня 2020 року загальна сума виплат вкладникам неплатоспроможних банків гарантованого відшкодування склала 12,4 млн грн.

Усього за січень-травень 2020 року вкладникам виплачено гарантоване відшкодування на загальну суму 97,2 млн грн.

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Станом на 1 червня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 89 838,0 млн грн.

Як відомо, станом на 1 червня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів налічується 74 діючих банки.