На рахунках Фонду гарантування знаходиться понад 12,5 мільярда
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"В управлінні Фонду на початок червня 2020 року перебувало 50 неплатоспроможних банків, завершено ліквідацію – 45 банків. Загальна сума акумульованих Фондом на 1 червня 2020 року коштів склала 12 533,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Від регулярного збору до Фонду у січні-травні 2020 року надійшло 1 966,7 млн грн. Протягом травня 2020 року загальна сума виплат вкладникам неплатоспроможних банків гарантованого відшкодування склала 12,4 млн грн.
Усього за січень-травень 2020 року вкладникам виплачено гарантоване відшкодування на загальну суму 97,2 млн грн.
Станом на 1 червня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 89 838,0 млн грн.
Як відомо, станом на 1 червня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів налічується 74 діючих банки.