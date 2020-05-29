У квітні на рахунки неплатоспроможних банків надійшло 308 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"У квітні 2020 року сума коштів, що надійшла на рахунки неплатоспроможних банків, склала 308,2 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 275,4 млн грн. Так, від продажу майна ПАТ «КБ «Надра» надійшло 130,7 млн грн, ПАТ «Банк «Київська Русь» - 69,0 млн грн, АТ «Дельта Банк» - 50,3 млн грн, ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» - 7,4 млн грн, АТ «ВТБ Банк» - 6,9 млн грн.
Крім того, від погашення кредитів на рахунки неплатоспроможних банків у квітні 2020 року надійшло 30,4 млн грн, оренди майна – 2,4 млн грн. Від погашення цінних паперів кошти не надходили.
Загалом із початку року станом на 1 травня 2020 загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків склала 1 886,3 млн грн. Від продажу активів банки отримали 1 690,3 млн грн, погашення кредитів – 183,7 млн грн, оренди майна – 12,3 млн грн.
Як повідомялв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні 2020 року виплатив 15,6 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків у межах гарантованого відшкодування.