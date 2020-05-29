У квітні на рахунки неплатоспроможних банків надійшло 308 мільйонів

На рахунки неплатоспроможних банків у квітні 2020 року надійшло 308,2 млн грн, переважно від продажу активів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У квітні 2020 року сума коштів, що надійшла на рахунки неплатоспроможних банків, склала 308,2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 275,4 млн грн. Так, від продажу майна ПАТ «КБ «Надра» надійшло 130,7 млн грн, ПАТ «Банк «Київська Русь» - 69,0 млн грн, АТ «Дельта Банк» - 50,3 млн грн, ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» - 7,4 млн грн, АТ «ВТБ Банк» - 6,9 млн грн.

Крім того, від погашення кредитів на рахунки неплатоспроможних банків у квітні 2020 року надійшло 30,4 млн грн, оренди майна – 2,4 млн грн. Від погашення цінних паперів кошти не надходили.

Читайте також: ФГВФО у березні виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 24 мільйони

Загалом із початку року станом на 1 травня 2020 загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків склала 1 886,3 млн грн. Від продажу активів банки отримали 1 690,3 млн грн, погашення кредитів – 183,7 млн грн, оренди майна – 12,3 млн грн.

Як повідомялв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні 2020 року виплатив 15,6 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків у межах гарантованого відшкодування.