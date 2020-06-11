Держекоінспекція контролюватиме утилізацію масок та рукавичок

Державна екологічна інспекція України контролюватиме підприємства, які працюють в сфері утилізації, перевезення, знешкодження медичних відходів, зокрема, відпрацьованих масок та рукавичок.

Про це розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будемо працювати з підприємствами, які утилізують, транспортують, знешкоджують медичні відходи. Держекоінспекція повністю забезпечить підтримку і контроль за цим процесом», - заявив Мальований.

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Він повідомив, що неодноразово були зафіксовані випадки, коли медичні відходи знаходилися в лісопосадках, в полях. Для запобігання цьому, зокрема в Києві за підтримки Держекоінспекції було впроваджено пілотний проєкт зі збирання для подальшої утилізації відпрацьованих медичних масок і рукавичок.

Втім, за словами керівника інспекції, контроль за виконанням ліцензійних умов підприємствами, які здійснюють утилізацію медичних відходів, буде здійснюватися в першу чергу з боку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, як органу, що формує державну політику в сфері захисту навколишнього природного середовища.