Держекоінспекція контролюватиме утилізацію масок та рукавичок
Про це розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Будемо працювати з підприємствами, які утилізують, транспортують, знешкоджують медичні відходи. Держекоінспекція повністю забезпечить підтримку і контроль за цим процесом», - заявив Мальований.
Він повідомив, що неодноразово були зафіксовані випадки, коли медичні відходи знаходилися в лісопосадках, в полях. Для запобігання цьому, зокрема в Києві за підтримки Держекоінспекції було впроваджено пілотний проєкт зі збирання для подальшої утилізації відпрацьованих медичних масок і рукавичок.
Втім, за словами керівника інспекції, контроль за виконанням ліцензійних умов підприємствами, які здійснюють утилізацію медичних відходів, буде здійснюватися в першу чергу з боку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, як органу, що формує державну політику в сфері захисту навколишнього природного середовища.