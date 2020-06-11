Мінінфраструктури розробило концепцію створення національної авіакомпанії

У Міністерстві інфраструктури вже розробили концепцію створення державної авіакомпанії і наразі працюють над бізнес-планом.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні розроблена профільним міністерством концепція створення такого національного авіаперевізника з залученням КБ "Антонов" і частини аеропортів, тобто із залученням всіх зацікавлених сторін", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що наразі триває робота над бізнес-планом, а також обгворюються джерела фінансування для створення національного авіаперевізника.

Прем'єр-міністр підкреслив, що створення такої компанії перш за все згенерує додаткові робочі місця, і не лише в авіаційній галузі, а і в супутніх галузях.

"Це абсолютно реалістичне завдання, яке не є якимось захмарним проєктом. Це той проєкт, який в багатьох державах реалізований, і ми теж його реалізуємо. Взагалі, в кризовий час і при кризі авіаперевізної галузі це хороша можливість для України створити державного авіаперевізника, який дасть відповідний рівень і якості, і ціни на послуги", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що створення такої компанії дозволить забезпечити роботою вітчизняних виробників літаків.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року Президент України Володимир Зеленський заявив про плани створити сучасну державну авіакомпанію - на рівні Turkish Airlines або "Сінгапурських авіаліній".