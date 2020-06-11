Питання "Укрбуду" перебуває під контролем уряду - Шмигаль

Уряд контролює ситуацію, яка склалася з "Укрбудом".

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проблема "Укрбуду" уряду відома, ситуація зрозуміла... Цією проблемою опікується міський голова Києва. Уряд готовий підставляти плече, ми абсолютно включаємося, де це необхідно, допомагаємо... Це питання на контролі уряду", - сказав Шмигаль.

За його словами, Міністерство оборони готове вирішувати всі питання, адже "величезна кількість вкладників сьогодні перебуває під загрозою".

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра з проханням забезпечити координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням КМДА для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів "Укрбуду".

Читайте також: Шмигаль очікує зростання української економіки з третього кварталу

На початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент у телеефірі заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить "Київміськбуд". Наразі "Київміськбуд" прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації "Укрбуд" та поновив будівельні роботи на них.

Водночас у "Київміськбуді" заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах "Укрбуду" у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.