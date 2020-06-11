СБУ запобігла укладанню збиткового екологічного контракту на мільйони гривень

СБУ запобігла укладанню з компанією, яка перебуває під санкціями за співпрацю з «Л/ДНР», багатомільйонного контракту в екологічній сфері.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України у ході контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури запобігла укладанню екологічного контракту під гарантії уряду з недобросовісним підрядником", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що кошти на реалізацію цільових екологічних проєктів виділила одна з європейських країн. Інвестиції були необхідні Україні у період дії Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Частина коштів у розмірі 103 мільйонів гривень була перерахована на проєкт одного з комунальних підприємств Запорізької області. Він передбачав реконструкцію систем теплозабезпечення для зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

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Однак під час перевірки СБУ встановила, що переможцем тендеру стала компанія, яка перебуває під санкціями, зокрема за співпрацю з так званими «Л/ДНР». Менеджмент фірми приховав цей факт під час подання конкурсної документації.

"Встановлено, що власники комерційної структури планували частину грошей, отриманих з бюджету, перерахувати афілійованим структурам у РФ і тимчасово окупованим районам Донбасу", - наголошують у спецслужбі.

Завдяки втручанню СБУ перемога в тендері сумнівної структури була скасована.