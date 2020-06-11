СБУ запобігла укладанню збиткового екологічного контракту на мільйони гривень
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Служба безпеки України у ході контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури запобігла укладанню екологічного контракту під гарантії уряду з недобросовісним підрядником", - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що кошти на реалізацію цільових екологічних проєктів виділила одна з європейських країн. Інвестиції були необхідні Україні у період дії Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Частина коштів у розмірі 103 мільйонів гривень була перерахована на проєкт одного з комунальних підприємств Запорізької області. Він передбачав реконструкцію систем теплозабезпечення для зменшення шкідливих викидів в атмосферу.
Однак під час перевірки СБУ встановила, що переможцем тендеру стала компанія, яка перебуває під санкціями, зокрема за співпрацю з так званими «Л/ДНР». Менеджмент фірми приховав цей факт під час подання конкурсної документації.
"Встановлено, що власники комерційної структури планували частину грошей, отриманих з бюджету, перерахувати афілійованим структурам у РФ і тимчасово окупованим районам Донбасу", - наголошують у спецслужбі.
Завдяки втручанню СБУ перемога в тендері сумнівної структури була скасована.