СБУ викрила гендиректора заводу Укроборонпрому на розголошенні держтаємниці

Контррозвідники СБУ викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну «Укроборонпром», який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого сплив.

Про це повідомляє СБУ.

"Слідчі та оперативники спецслужби встановили, що директор знав про відсутність допуску до державної таємниці у свого заступника з питань режиму. Проте продовжував надавати розпорядження та накладати резолюції для безпосереднього ознайомлення та роботи підлеглого з документами. Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України посадовцю повідомлено про підозру.

Триває досудове слідство.

Фото: СБУ