В Україні почала дешевшати полуниця

Фермери південних регіонів України різко збільшили пропозицію суниці садової (полуниці) відкритого ґрунту, що відповідно, позначилося на цінах.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.

"Різке зростання пропозиції суниці садової призвело до зниження середніх гуртових цін. Якщо ще пару днів тому суницю можна було продати навіть за 65-75 грн/кг ($ 2,4-2,8 долара США за кг) гуртом, то сьогодні ціни знизилися до 40-55 грн/кг ($ 1,5-2, 0 долара США за кг). При цьому фермери готові знижувати ціну і охоче вступають в переговори, тому що бачать, що візуально кількість продавців суниці постійно зростає, як і обсяги пропозиції", - йдеться у повідомленні.

Проте ягода преміальної якості в дорогій упаковці продається дорожче 55 грн/кг, і попит на цей сегмент суниці залишається досить високим.

Очікується, що через 2-3 дні почнеться масове збирання суниці садової (полуниці) на Півдні, що може привести до ще більш динамічного зниження цін на неї.

Представники підприємств із заморожування ягоди поки що не озвучували закупівельні ціни, однак з огляду на високу пропозицію залишків ягід урожаю 2019 року з Північної Африки на ринку, навряд чи вони будуть починати закупівлі до падіння ціни на суницю нижче 30 грн/кг або навіть 25 грн/кг.

Читайте також: Громада процвітає завдяки полуницям та ріпаку

У профільній асоціації зауважили, що в західному регіоні України відчувається дефіцит суниці садової, хоча і тут вже спостерігається зниження середніх цін на цю ягоду. Саме цей регіон найбільше постраждав від заморозків, причому постраждали, головним чином, ранні сорти суниці. Тому у Львові суниця найвищої якості продається гуртом по 65-70 грн/кг ($ 2,4-2,6 долара США за кг). Однак очікується, що на ринок почнуть надходити гуртом партії суниці з південних регіонів, і ціни почнуть знижуватися.